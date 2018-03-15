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«Мста-С» напугала Британию
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«Мста-С» напугала Британию 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Минобороны РФ
Британский таблоид Daily Star обратил внимание на видеозапись стрельб снарядами «Краснополь» из самоходных гаубиц «Мста-С», которую ранее опубликовало Минобороны РФ.
Издание отмечает, что модернизированные российские вооружения демонстрируют высокоточную стрельбу, «уничтожая заброшенный джип с большого расстояния».
Daily Star пишет, что Россия показала свою «готовность к войне», а снаряды «Краснополь» были использованы для ликвидации группы террористов, устроивших беспилотную атаку на российскую базу Хмеймим в Сирии. Также таблоид отмечает, что Минобороны показало это видео «на фоне роста напряженности между Великобританией, США и Россией».
В начале недели Минобороны опубликовало видеозапись артиллерийских стрельб модернизированными снарядами «Краснополь». Учения прошли на Лужском полигоне.
На запись попали дивизионная самоходная гаубица «Мста-С» и высокоточный управляемый снаряд «Краснополь» 152-миллиметрового калибра с реактивным двигателем и самонаводящейся головкой. В Минобороны говорили, что точность его попадания составляет как минимум 95 процентов.
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