«Мста-С» напугала Британию

Издание отмечает, что модернизированные российские вооружения демонстрируют высокоточную стрельбу, «уничтожая заброшенный джип с большого расстояния».

Daily Star пишет, что Россия показала свою «готовность к войне», а снаряды «Краснополь» были использованы для ликвидации группы террористов, устроивших беспилотную атаку на российскую базу Хмеймим в Сирии . Также таблоид отмечает, что Минобороны показало это видео «на фоне роста напряженности между Великобританией США и Россией».

В начале недели Минобороны опубликовало видеозапись артиллерийских стрельб модернизированными снарядами «Краснополь». Учения прошли на Лужском полигоне.

На запись попали дивизионная самоходная гаубица «Мста-С» и высокоточный управляемый снаряд «Краснополь» 152-миллиметрового калибра с реактивным двигателем и самонаводящейся головкой. В Минобороны говорили, что точность его попадания составляет как минимум 95 процентов.