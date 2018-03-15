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Минобороны собирает специалистов на форум «Армия-2018»
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Минобороны РФ собирает специалистов по искусственному интеллекту на форум «Армия-2018» 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Минобороны РФ проводит конкурсный отбор специалистов по искусственному интеллекту для участия в специальной конференции на форуме "Армия-2018". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время ведется активный прием заявок на конкурс по отбору участников и экспонатов на специальную экспозицию "Инновационный клуб" Международного военно-технического форума "Армия-2018", — сообщил замначальника Главного управления научно-исследовательской деятельности министерства генерал-майор Роман Кордюков, слова которого приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что ключевой тематикой экспозиции станет искусственный интеллект и сферы его применения. "В первую очередь речь идет об информационной безопасности, национальной безопасности, беспилотной авиации, автономном транспорте, энергетике, медицине, робототехнике, промышленном производстве, телекоме, а также о сквозных технологиях, которые неразрывно связаны с искусственным интеллектом (машинном зрении, сенсорике, виртуальных агентах, машинном обучении и другом)", — добавили в Минобороны.
Международный военно-технический форум "Армия" пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в подмосковном парке "Патриот".
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