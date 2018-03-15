США разместили в Нидерландах истребители F-15

«Это демонстрирует возможности США в плане размещения боевых самолетов для поддержки наших партнеров и союзников на Европейском театре боевых действий и по всему миру», — цитирует сообщение РИА «Новости». На авиабазе Леуварден в Нидерландах ВВС США в рамках поддержи операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость») разместили истребители F-15 и 260 человек личного состава, сообщили в американских ВВС.

Отмечается, что американские истребители будут перемещаться по разным странам региона для выполнения тренировочных миссий с вылетом из Нидерландов, Великобритании Болгарии . Также истребители ВВС США намерены участвовать в учениях «Фризский флаг 2018» в Нидерландах.

Количество истребителей в ВВС США, задействованных в поддержке операции «Атлантическая решимость» в Ниделандах, раскрывать не стали.

С апреля 2014 года США в рамках операции «Атлантическая решимость» на основе ротации размещают свои боевые подразделения в странах Балтии, Польше Румынии , Болгарии и Венгрии , постепенно наращивая их численность.

В январе сообщалось, что летом 2018 года США в рамках операции «Атлантическая решимость» направят в Европу первую танковую бригаду, входящую в состав первой кавалерийской дивизии в рамках ротации своих сил на континенте.