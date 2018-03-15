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США разместили в Нидерландах истребители F-15
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США разместили в Нидерландах истребители F-15 

Деловая газета «Взгляд» 15 марта 2018
Фото: Reuters
На авиабазе Леуварден в Нидерландах ВВС США в рамках поддержи операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость») разместили истребители F-15 и 260 человек личного состава, сообщили в американских ВВС.
«Это демонстрирует возможности США в плане размещения боевых самолетов для поддержки наших партнеров и союзников на Европейском театре боевых действий и по всему миру», — цитирует сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что американские истребители будут перемещаться по разным странам региона для выполнения тренировочных миссий с вылетом из Нидерландов, Великобритании и Болгарии. Также истребители ВВС США намерены участвовать в учениях «Фризский флаг 2018» в Нидерландах.
Количество истребителей в ВВС США, задействованных в поддержке операции «Атлантическая решимость» в Ниделандах, раскрывать не стали.
С апреля 2014 года США в рамках операции «Атлантическая решимость» на основе ротации размещают свои боевые подразделения в странах Балтии, Польше, Румынии, Болгарии и Венгрии, постепенно наращивая их численность.
В январе сообщалось, что летом 2018 года США в рамках операции «Атлантическая решимость» направят в Европу первую танковую бригаду, входящую в состав первой кавалерийской дивизии в рамках ротации своих сил на континенте.
В сентябре 2017 года министр обороны Польши Антоний Мачеревич выразил мнение, что в республике должно находиться «минимум две дивизии» армии США, чтобы успешно обеспечивать оборону страны. До этого стало известно, что в рамках операции «Атлантическая решимость» в Польше развернута американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих.
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