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«Подвижная Манта». Британия проведет масштабные учения
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Флот Великобритании проведет крупные учения по противостоянию России 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Корабли королевского флота собираются принять участие в крупных учениях, отработав способы противостояния российскому ядерному оружию, доложила газета Daily Star.
Масштабную тренировочную программу с участием кораблей для противостояния подводным лодкам с ядерными боеприпасами, возглавили силы НАТО, выступающие от США и Великобритании.
Адмирал Фогго, главнокомандующий американским флотом в Европе выступил с обвинением России, отметив, что страна «усилила свою военную активность» возле зон дислокации сил НАТО в Средиземном море и других точках планеты.
В учениях задействуют шесть подводных лодок, девять надводных кораблей, 10 патрульных воздушных средств и свыше 5 000 человека личного состава. Операцию с кодовым названием «Подвижная Манта» проведут возле берегов Сицилии и Италии. Завершить ее планируют 16 марта.
>> МИД РФ ответил на демарш Лондона
Королевский военно-морской флот направил суда на учения после усиления дипломатического скандала, который разразился из-за отравления Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника разведки ГРУ. МИД Великобритании известил российскую сторону о своем намерении выдворить 23 дипломатов.
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