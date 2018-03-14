«Подвижная Манта». Британия проведет масштабные учения

Корабли королевского флота собираются принять участие в крупных учениях, отработав способы противостояния российскому ядерному оружию, доложила газета Daily Star.
Масштабную тренировочную программу с участием кораблей для противостояния подводным лодкам с ядерными боеприпасами, возглавили силы НАТО, выступающие от США и Великобритании.
Адмирал Фогго, главнокомандующий американским флотом в Европе выступил с обвинением России, отметив, что страна «усилила свою военную активность» возле зон дислокации сил НАТО в Средиземном море и других точках планеты.
В учениях задействуют шесть подводных лодок, девять надводных кораблей, 10 патрульных воздушных средств и свыше 5 000 человека личного состава. Операцию с кодовым названием «Подвижная Манта» проведут возле берегов Сицилии и Италии. Завершить ее планируют 16 марта.
Королевский военно-морской флот направил суда на учения после усиления дипломатического скандала, который разразился из-за отравления Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника разведки ГРУ. МИД Великобритании известил российскую сторону о своем намерении выдворить 23 дипломатов.