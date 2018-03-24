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Сирийская армия освободила 2 города в Восточной Гуте
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Сирийская армия отбила два крупнейших оплота террористов в Восточной Гуте 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Сирийская армия взяла под полный контроль города Эйн-Терма и Хараста — два из трех крупнейших оплотов террористов в Восточной Гуте под Дамаском, сообщил РИА Новости информированный источник на месте.
"Армия контролирует Эйн-Терму и Харасту, сопротивление прекратилось в Джоубаре и Ирбин. Под контролем боевиков остается только Дума", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, инженерные бригады уже работают в Харасте после того, как оттуда вывезли боевиков и членов их семей. Сегодня из Харасты выехало 3034 человека на 59 автобусах, включая 1072 боевика. Всего в Идлиб было вывезено шесть тысяч человек.
Под контролем боевиков в Восточной Гуте остается один крупный форпост — город Дума, после освобождения которого восточный пригород Дамаска можно будет считать полностью свободным от террористов.
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