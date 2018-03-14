Ещё
Для парада Победы подготовят десять «Терминаторов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для парада Победы подготовят десять «Терминаторов» 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Facebook
На Уралвагонзаводе собирают десять боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" для участия в параде 9 мая в Москве.
— БМПТ собирают в секретных цехах предприятия, многие операции приходится выполнять вручную. Но работа идет строго по графику — чтобы 9 мая "Терминаторы" впервые показали себя во всей красе на Красной площади, — рассказали в пресс-службе завода.
БМПТ "Терминатор" — новый класс тяжелой бронетехники, разработанный на Урале с учетом боевого опыта Афганистана и Северного Кавказа. Машина предназначена для следования в танковом строю и нейтрализации потенциальных угроз бронетехнике: гранатометчиков, переносных противотанковых комплексов с управляемыми ракетами, орудий.
Арсенал "Терминатора" позволяет поражать и более сложные цели — машина вооружена четырьмя ПТУР "Атака", спаренной 30-миллиметровой пушкой, двумя автоматическими гранатометами и пулеметом. Создана БМПТ на базе танка Т-90, а защищена даже лучше прототипа: на ней установлена динамическая защита "по кругу" и смонтирован электромагнитный комплекс, нейтрализующий мины и фугасы. Экипаж пять человек.
"Терминаторы" хорошо зарекомендовали себя по время боев в Сирии. Минобороны заказало партию из 10 машин для испытаний в войсках. В дальнейшем планируется создать БМПТ на базе тяжелой гусеничной платформы нового поколения "Армата".
Российская Газета: последние новости
В МО РФ заявление британского минобороны назвали риторикой базарной хабалки В Китае приступили к испытаниям корабельного рельсотрона Экипаж АПЛ "Северодвинск" отрепетировал ракетную атаку
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля234
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня31
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе35
Джонсон отказался жать руку послу России95
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам49
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение