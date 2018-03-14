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США не считают «Кинжал» гиперзвуковым оружием
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США отказались считать «Кинжал» гиперзвуковым оружием 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Новейшую российскую аэробаллистическую ракету малой радиолокационной заметности и высокой маневренности «Кинжал» нельзя называть гиперзвуковым оружием, сообщает The National Interest.
По мнению издания, «Кинжал» нельзя считать «крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя», соответственно, ее нельзя назвать гиперзвуковым оружием, несмотря на то, что при полете баллистические ракеты ускоряются до гиперзвуковых скоростей.
С другой стороны, The National Interest отмечает, что в настоящее время кроме России никто в мире не располагает аэробаллистическими ракетами. По этой причине, полагает издание, у «Кинжала» нет аналогов в других странах.
Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.
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