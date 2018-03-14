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Раскрыто массовое сексуальное насилие детей на базах ВС США
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Раскрыта масштабная проблема сексуального насилия детей на военных базах США 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Reuters
Агентство Associated Press провело расследование случаев сексуального насилия среди детей, живущих на военных базах США. Журналистам удалось выявить более 600 инцидентов с 2007 года с помощью интервью, записей и данных четырех основных военных подразделений и школ Пентагона в стране и за рубежом.
Речь идет о насилии одних несовершеннолетних над другими. Отмечается, что сообщения о таких случаях часто «умирают» на столах прокуроров, даже если виновный во всем признается. Нападения, за которыми в гражданском обществе следуют наказания и программы реабилитации, на военных базах игнорируются, заявляет AP.
Десятки тысяч детей, живущих на территориях военных формирований, не охвачены военным правом, поясняют эксперты. Они находятся под юрисдикцией Пентагона и Минюста США.
Агентство приводит пример: на американской базе в Японии 17-летний мальчик увез ровесницу к себе домой и изнасиловал, что подтвердил медицинский осмотр девушки, однако дело замяли — прокуроры предпочитают не иметь дела с такими случаями.
«Вооруженные силы — огромное поле для работы. Но военным хочется скрывать происходящее, потому что люди от них ждут определенных вещей, и они пытаются поддерживать образ», — рассказывает одна из пострадавших на базе в Германии Леандра Мулла, которую бывшая подруга потащила в укромное место, а затем запустила руку ей в штаны.
Насильники, подчеркивает AP, не получают ни психологического лечения, ни наказания — некоторых перебрасывают на другие военные объекты или на гражданку. К примеру, когда 10-летний мальчик признался в сексуальном домогательстве двух своих сестер, юристы и следователи ничем не могли помочь, и семье пришлось переехать.
Минобороны США сообщило агентству, что серьезно относится к подобным инцидентам, и пообещало предпринять «соответствующие действия», чтобы решить проблему. Однако в AP отмечают, что Пентагон не представляет масштабов происходящего.
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