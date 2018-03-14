Раскрыто массовое насилие детей на базах ВС США

Раскрыта масштабная проблема сексуального насилия детей на военных базах США

Агентство Associated Press провело расследование случаев сексуального насилия среди детей, живущих на военных базах США. Журналистам удалось выявить более 600 инцидентов с 2007 года с помощью интервью, записей и данных четырех основных военных подразделений и школ Пентагона в стране и за рубежом.

Речь идет о насилии одних несовершеннолетних над другими. Отмечается, что сообщения о таких случаях часто «умирают» на столах прокуроров, даже если виновный во всем признается. Нападения, за которыми в гражданском обществе следуют наказания и программы реабилитации, на военных базах игнорируются, заявляет AP.

Десятки тысяч детей, живущих на территориях военных формирований, не охвачены военным правом, поясняют эксперты. Они находятся под юрисдикцией Пентагона и Минюста США

Агентство приводит пример: на американской базе в Японии 17-летний мальчик увез ровесницу к себе домой и изнасиловал, что подтвердил медицинский осмотр девушки, однако дело замяли — прокуроры предпочитают не иметь дела с такими случаями.

«Вооруженные силы — огромное поле для работы. Но военным хочется скрывать происходящее, потому что люди от них ждут определенных вещей, и они пытаются поддерживать образ», — рассказывает одна из пострадавших на базе в Германии Леандра Мулла, которую бывшая подруга потащила в укромное место, а затем запустила руку ей в штаны.

Насильники, подчеркивает AP, не получают ни психологического лечения, ни наказания — некоторых перебрасывают на другие военные объекты или на гражданку. К примеру, когда 10-летний мальчик признался в сексуальном домогательстве двух своих сестер, юристы и следователи ничем не могли помочь, и семье пришлось переехать.