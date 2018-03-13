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Генерал США пожаловался на российские ЗРК в Сирии
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ВС США: увеличение количества ЗРК РФ в Сирии не дает авиации доминировать в регионе 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел © AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Увеличение числа российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в Сирии угрожает способности США доминировать в воздушном пространстве региона. Об этом во вторник на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.
"Присутствие России в Сирии сделало Москву постоянным игроком в регионе, а Кремль использует конфликт в Сирии для испытаний и применения нового оружия и тактики, зачастую практически без учета сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения. Увеличение количества российских ЗРК в регионе угрожает нашему доступу и возможности доминировать в воздушном пространстве", — отметил генерал.
Генерал полагает, что "на дипломатическом фронте Москва играет роль поджигателя и пожарного", "разжигает конфликт в Сирии между сирийским режимом [президента Башара Асада], [курдскими] отрядами "Сил народной самообороны" (СНС), Турцией, а затем утверждает, что выступает в качестве арбитра для разрешения спора".
По версии Вотела, США "должны конкурировать с Россией и Китаем, поскольку они соперничают за доступ и влияние" в данном регионе. Он считает, что Россия наряду с Ираном и Китаем все чаще конкурирует с американскими союзниками в оборонной, политической и военной сферах.
В 2016 году на военно-морскую базу в Тартусе были переброшены батареи российской зенитной ракетной системы С-300 для прикрытия самой базы и кораблей ВМФ России у берегов Сирии. Кроме того, в конце ноября 2015 года в Сирию была доставлена новейшая зенитная ракетная система С-400. Это произошло после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецким истребителем F-16.
От низколетящих целей российские военные объекты прикрывают комплексы "Панцирь". Кроме того, в систему защиты российских объектов входят комплексы "Бастион", которые способны поражать как морские, так и наземные цели на дальности 350-450 км. Также с российской помощью были восстановлены сирийские комплексы С-200, которые, в частности, поддерживают систему защиты российских пунктов базирования на восточном направлении.
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