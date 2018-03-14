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ДНР требует от Киева вернуть пленных жителей Донбасса
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Власти ДНР потребовали от Украины вернуть почти 300 пленных жителей Донбасса 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) потребовала от Украины включить в список для обмена 297 жителей Донбасса, которые удерживаются на территории страны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в ДНР, полномочного представителя ДНР в гуманитарной подгруппе Дарью Морозову.
"Киев подтверждает нахождение на своей территории только 81 человека. Задержание еще 216 украинские власти признавать отказываются. Между тем украинская сторона разыскивает на территории Донбасса около 115 человек. ДНР подтвердила местонахождение 14 из них. Необходимо помнить, что мы удерживаем в заключении только военных и диверсантов, чья вина была доказана", — сказала Морозова.
Она подчеркнула, что если человеку симпатизирует украинская сторона, то в ДНР "за это не сажают". Однако, по мнению Морозовой, Украина не придерживается данного правила и задерживает всех людей, которые симпатизируют ДНР. Она рассказала случай, когда на Украине задержали "69-летнего мужчину, который выехал из Донбасса для покупки удочки".
По данным издания, Киев не отказывается от обмена пленными, но заявляет о необходимости "тщательной проработки".
Ранее глава ДНР сравнил данные СБУ о планах переворота со сценарием боевика.
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