Гранатометы АГС-17 хорошо зарекомендовали себя в Сирии

Гранатометы АГС-17 «Пламя» хорошо зарекомендовали себя в Сирии

Данное оружие российского производства министерство обороны арабской республики приобрело еще до начала гражданской войны. Правда, в войска успело поступить незначительное количество, да и то на вооружение самых элитных подразделений, вроде частей специального назначения.

АГС-17 хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях. Сирийцы отмечали точность и высокую надежность — в ряде случаев их эффективность оказывалась даже выше, чем у применявшихся правительственными войсками крупнокалиберных пулеметов.

Автоматические гранатометы стали своего рода подобием мобильной артиллерии, которая, что называется, всегда под рукой — в обороне, где-нибудь в пустыне или во время наступления в городской застройке. Это оружие легко транспортируется, с его помощью возможно поражение противника на дальности 1,7 км. Скорострельность — до 350-400 выстрелов в минуту.

В настоящее время "Пламя" широко применяется не только спецназовцами, но и обычной пехотой. Его массово устанавливают на броневики "Выстрел", "Тигр" и "Рысь", модернизированные сирийцами БМП-1, БРДМ-2, легкие бронированные транспортеры МТ-ЛБ.