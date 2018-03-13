Сеул закупит более 90 противобункерных ракет

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Республика Корея закупит более 90 противобункерных ракет 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: Reuters
Министерство обороны Республики Корея подписало контракт на покупку более 90 ракет Taurus.
Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.
"В 2017 году Государственный комитет программ оборонной промышленности принял решение о закупке 90 ракет. Контракт был подписан в конце февраля, несмотря на разрядку обстановки на Корейском полуострове", — сообщил представитель министерства обороны Кан Хван Сок.
Авиационная крылатая ракета большой дальности класса воздух-земля Taurus разработана немецко-шведской компанией Taurus Systems GmbH и предназначена для высокоточного поражения защищенных целей с расстояния до 500 км без захода самолета-носителя в зону действия ПВО противника. Ракеты, прозванные "разрушителями бункеров", могут пробивать бетонные стены толщиной до 6 м, уничтожать подземные объекты, пикируя на цель.
Южная Корея уже приобрела 170 таких ракет в 2013 году, они приспособлены для запуска с самолетов F-15 ВВС республики. Учения с успешным практическим применением ракеты впервые были проведены южнокорейскими военными в сентябре 2017 года, тогда ракета поразила цель, имитирующее подземный командный пункт армии КНДР. Закупка дополнительной партии ракет объясняется необходимостью модернизации сил Республики Корея для нанесения упреждающего удара по объектам инфраструктуры быстро развивающейся ракетно-ядерной программы КНДР.
Другие модификации этой ракеты оснащаются боевыми частями, которые при срабатывании могут поражать скопления бронетехники, уничтожать взлетно-посадочные полосы, выводить из строя информационные системы противника с помощью СВЧ-излучения.
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