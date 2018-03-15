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«Адмирал флота Касатонов» подготовили к вселению экипажа
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Фрегат «Адмирал флота Касатонов» подготовили к вселению экипажа 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 готов к вселению экипажа. Об этом заявили в пресс-службе судостроительного завода "Северная верфь".
Полную готовность корабля подтвердила комиссия, в которую вошли специалисты 13-й бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей, судостроителей и экипажа. Они осмотрели все помещения фрегата: жилые, бытовые, санитарные, медицинский блок, в котором есть амбулатория и изолятор. Кроме того, проверена работа аварийно-спасательных средств, системы пожаротушения, кондиционеров, дизель-генераторов, компрессоров и холодильники.
Итогом стало тестирование камбузного оборудования. Для этого команда коков приготовила обед. В его меню: овощной салат, солянка, котлеты, картофель, компот и выпеченный хлеб. Кормить экипаж будут четыре раза в день. На приготовление еды для экипажа из примерно двухсот человек кокам потребуется три-четыре часа.
Комиссия подписала акт приемки фрегата. Экипаж начнет обживать фрегат с середины марта нынешнего года.
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