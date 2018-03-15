Фрегат «Адмирал флота Касатонов» подготовили к вселению экипажа

Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 готов к вселению экипажа. Об этом заявили в пресс-службе судостроительного завода "Северная верфь"

Полную готовность корабля подтвердила комиссия, в которую вошли специалисты 13-й бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей, судостроителей и экипажа. Они осмотрели все помещения фрегата: жилые, бытовые, санитарные, медицинский блок, в котором есть амбулатория и изолятор. Кроме того, проверена работа аварийно-спасательных средств, системы пожаротушения, кондиционеров, дизель-генераторов, компрессоров и холодильники.

Итогом стало тестирование камбузного оборудования. Для этого команда коков приготовила обед. В его меню: овощной салат, солянка, котлеты, картофель, компот и выпеченный хлеб. Кормить экипаж будут четыре раза в день. На приготовление еды для экипажа из примерно двухсот человек кокам потребуется три-четыре часа.

Комиссия подписала акт приемки фрегата. Экипаж начнет обживать фрегат с середины марта нынешнего года.