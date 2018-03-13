В Минобороны рассказали об отношении к активности НАТО

По его словам, западным партнерам необходимо прекратить предъявлять новые претензии, нужно вместе с российской стороной сесть за стол переговоров и договориться.

«Вся военная активность североатлантического блока носит ярко выраженный антироссийский характер. Это прослеживается не только в подготовке соответствующей инфраструктуры, но и в замыслах учений. В них роль противника, как правило, играет русскоговорящий персонал, используется советская и российская техника, находящаяся на вооружении армий стран Восточной Европы, членов НАТО», — подчеркнул Фомин.

По его словам, новым приоритетом деятельности НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого «военного Шенгена», суть которого состоит в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении российских границ.