Стало известно об особенностях форума «Армия-2018»

Минобороны рассказали, что ждет гостей на международном военно-техническом форуме.

«Планируется расширить динамический показ авиационной техники на аэродроме Кубинка, в том числе с привлечением иностранных пилотажных групп, организовать демонстрацию возможностей стрелкового оружия во многофункциональном огневом центре парка "Патриот"», — сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Александр Миронов. Больше участников, гостей и военной техники ждут этим летом на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». О грандиозном событии рассказали военным атташе иностранных государств.

Кроме того, в этом году одновременно с «Армией-2018» впервые пройдет еще один форум «Неделя национальной безопасности».