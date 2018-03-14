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Стало известно об особенностях форума «Армия-2018»
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Стало известно об особенностях форума «Армия-2018» 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В Минобороны рассказали, что ждет гостей на международном военно-техническом форуме.
Больше участников, гостей и военной техники ждут этим летом на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». О грандиозном событии рассказали военным атташе иностранных государств.
«Планируется расширить динамический показ авиационной техники на аэродроме Кубинка, в том числе с привлечением иностранных пилотажных групп, организовать демонстрацию возможностей стрелкового оружия во многофункциональном огневом центре парка "Патриот"», — сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Александр Миронов.
Кроме того, в этом году одновременно с «Армией-2018» впервые пройдет еще один форум «Неделя национальной безопасности».
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