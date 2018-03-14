Если завтра война: спасуют ли США под угрозой российского удара 

Воинственное заявление главного российского генерала о готовности уничтожить американские ракетные пусковые установки в Сирии может быть прелюдией к глобальному противостоянию. Но только на словах.
Последнее по времени заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о готовности подавить огневые точки, с которых может быть нанесен удар по правительственным объектам в Дамаске, нельзя оставить без внимания по одной простой причине: эти огневые точки — американские. Чем может обернуться возможный огневой контакт между российскими и американскими военными, объяснять не надо.
Можно ли, после подобных заявлений, говорить о том, что Россия и США оказались на грани вооруженного столкновения, со всеми вытекающими последствиями?
То, чем угрожает Герасимов, не имеет прецедента — от слова вообще. Одно дело — сбить американскую ракету, которая уже запущена и вроде как ничейная. Совсем другое — уничтожить пусковую установку, которая обслуживается американским расчетом. Это вам не по безродным террористам стрелять.
На такое не решился, к примеру, Хрущев в дни Берлинского кризиса, когда советские и американские танки в районе Checkpoint Charlie разделяла нейтральная полоса шириной в улицу.
Даже во время войны во Вьетнаме Советский Союз сражался с американским империализмом руками своих «прокси». Сейчас же, если угрозы начальника Генштаба не окажутся блефом, это будет означать первое в истории прямое боестолкновение российских и американских военных.
Так отдает ли себе отчет Валерий Герасимов, что он играет с огнем?
Лакмусовое противостояние
Начальник российского Геншатаба не сказал ничего такого, что выходит за рамки обычного противостояния России и США, сказал «Ридусу» профессор кафедры национальной безопасности РАНХГиС Евгений Никитенко.
«А до сих пор по кому российские силы наносили удары в Сирии? Вы скажете — по игиловцам или сирийской оппозиции? Не повторяйте сказки западной пропаганды! Вооружают, снабжают и тех, и других американцы. Российские силы уничтожили уже немало американцев в Сирии, причем как минимум одного — одетого в военную форму США. И в Вашингтоне это проглотили. Проглотят и в другой раз», — убежден Никитенко.
По мнению профессора, сирийская ситуация является лакмусовой бумажкой уровня противостояния между Россией и США в глобальном масштабе: «То, как реагируют американцы на российские удары в Сирии в точности показывает, как они будут вести себя в ответ на любые российские инициативы где-угодно в мире».
Руки не распускай
Прислушиваться всерьез к заявлениям главы Генштаба — значит себя не уважать, авторитетно утверждает научный руководитель Института Русской геополитики Валерий Петров.
«Что вообще может сказать высокопоставленный военный, которого выпустили к журналистам? Что силы под его командованием будут сидеть сложа руки, глядя как противник стреляет по объектам дружественного правительства? Слова Герасимова — это чистой воды блеф, и в Пентагоне это знают не хуже меня», — сказал он «Ридусу».
Начальник Генштаба вообще в том, что касается принятия военных решений геополитического уровня — фигура, исполняющая решения, но никак не принимающая их, добавляет Петров.
«Его задача — грозить потенциальному противнику пальцем. Может быть, даже и кулаком. Но ему никто не даст возможности распускать руки», — уверен геополитолог.
Самое плохое в этой ситуации то, что если американцы поймают Герасимова на блефе, они больше никогда ни во что не будут ставить его заявления, сколь бы воинственными те ни были, предупреждает Петров.
«Да, это точно так же, как любые угрозы, которые не приводятся в исполнение: к ним начинают относиться как к китайским предупреждениям. К сожалению, российская политика в отношении США их прямо провоцирует на игнорирование наших интересов не только в Сирии, но и во всем мире. Пока наше руководство называет американцев «партнерами», у тех будут развязаны руки бомбить где и кого им вздумается», — сокрушается эксперт.