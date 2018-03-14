Если завтра война: спасуют ли США под угрозой российского удара

Воинственное заявление главного российского генерала о готовности уничтожить американские ракетные пусковые установки в Сирии может быть прелюдией к глобальному противостоянию. Но только на словах.

Последнее по времени заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о готовности подавить огневые точки, с которых может быть нанесен удар по правительственным объектам в Дамаске , нельзя оставить без внимания по одной простой причине: эти огневые точки — американские. Чем может обернуться возможный огневой контакт между российскими и американскими военными, объяснять не надо.

Можно ли, после подобных заявлений, говорить о том, что Россия США оказались на грани вооруженного столкновения, со всеми вытекающими последствиями?

То, чем угрожает Герасимов, не имеет прецедента — от слова вообще. Одно дело — сбить американскую ракету, которая уже запущена и вроде как ничейная. Совсем другое — уничтожить пусковую установку, которая обслуживается американским расчетом. Это вам не по безродным террористам стрелять.

На такое не решился, к примеру, Хрущев в дни Берлинского кризиса, когда советские и американские танки в районе Checkpoint Charlie разделяла нейтральная полоса шириной в улицу.

Даже во время войны во Вьетнаме Советский Союз сражался с американским империализмом руками своих «прокси». Сейчас же, если угрозы начальника Генштаба не окажутся блефом, это будет означать первое в истории прямое боестолкновение российских и американских военных.

Так отдает ли себе отчет Валерий Герасимов, что он играет с огнем? Лакмусовое противостояние

«А до сих пор по кому российские силы наносили удары в Сирии? Вы скажете — по игиловцам или сирийской оппозиции? Не повторяйте сказки западной пропаганды! Вооружают, снабжают и тех, и других американцы. Российские силы уничтожили уже немало американцев в Сирии, причем как минимум одного — одетого в военную форму США. И в Вашингтоне это проглотили. Проглотят и в другой раз», — убежден Никитенко. По мнению профессора, сирийская ситуация является лакмусовой бумажкой уровня противостояния между Россией и США в глобальном масштабе: «То, как реагируют американцы на российские удары в Сирии в точности показывает, как они будут вести себя в ответ на любые российские инициативы где-угодно в мире». Руки не распускай Начальник российского Геншатаба не сказал ничего такого, что выходит за рамки обычного противостояния России и США, сказал «Ридусу» профессор кафедры национальной безопасности РАНХГиС Евгений Никитенко.

«Что вообще может сказать высокопоставленный военный, которого выпустили к журналистам? Что силы под его командованием будут сидеть сложа руки, глядя как противник стреляет по объектам дружественного правительства? Слова Герасимова — это чистой воды блеф, и в Пентагоне это знают не хуже меня», — сказал он «Ридусу». Прислушиваться всерьез к заявлениям главы Генштаба — значит себя не уважать, авторитетно утверждает научный руководитель Института Русской геополитики Валерий Петров

«Его задача — грозить потенциальному противнику пальцем. Может быть, даже и кулаком. Но ему никто не даст возможности распускать руки», — уверен геополитолог. Начальник Генштаба вообще в том, что касается принятия военных решений геополитического уровня — фигура, исполняющая решения, но никак не принимающая их, добавляет Петров.