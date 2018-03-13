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Саперам в США добавят новых функций в поиске мин
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Американским саперам добавят новых функций в поиске мин 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: army.mil
В США приступили к разработке проекта дополнительной реальности, которая добавит эффективности действиям саперов в поисках мин. Этим будут заниматься специалисты отдела ночного видения и электронных сенсоров саперного управления Армии США, сообщили в американском военном ведомстве.
Сегодня военные саперы обнаруживают взрывные устройства с помощью металлоискателей, которые "чувствуют" объекты на определенной глубине. После того как металлоискатель обнаружит цель, он подает звуковой и световой сигналы. Саперы помечают территорию после проверки.
Новая система дополнительной реальности станет действовать по-другому. Она будет по-прежнему издавать как световой, так и звуковой сигналы, но еще и фиксировать значения измерений магнитного поля или вторичного магнитного поля. Изменения их интенсивности отобразятся на экране металлоискателя или на нашлемном дисплее сапера. Эти изменения обозначаются тремя оттенками: черный — металлических предметов нет, оранжевый — приближение к объекту и голубой — сам предмет.
Новые функции дают возможность саперам увидеть на дисплее сам металлический объект, его форму и приблизительные размеры. Кроме того, металлоискатель передаст карту на планшеты.
По информации армии США, уже прошли успешные испытания новой системы дополнительной реальности для саперов. Теперь авторы проекта хотят улучшить способы распознавания обнаруженных объектов.
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