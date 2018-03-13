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К уничтожению террористов привлекли «боевые бочки»
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К уничтожению террористов привлекли «боевые бочки» 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: страница «dimashq.now» в Facebook
Сирийские правительственные войска задействовали в ходе боев с террористами в Восточной Гуте модернизированные БМП-1, которые получили прозвище «боевые бочки» за установленные на них характерные башни. Внимание на необычные бронемашины обратил «Вестник Мордовии».
Как отмечает издание, эти БМП уже продемонстрировали свою эффективность, в частности, благодаря достаточно высокому уровню защищенности за счет экранов разнесенной брони, которые монтируются не только спереди и по бокам машины, но и сзади. Кроме того, «боевые бочки» обладают высокой огневой мощью, которую обеспечивает спарка 23-миллиметровых пушек ЗУ-23-2.
Существенным недостатком БМП является только отсутствие современной системы управления огнем, уточняет «Вестник Мордовии». Сирийские инженеры пытаются решить данную проблему, однако их техника быстро выходит из строя, так как при ее создании используются не специальные военные электронные комплектующие.
При этом, отмечает издание, модернизированные сирийцами БМП-1 все равно по всем параметрам превосходят аналоги, изготавливаемые в Ираке и Иране.
В начале февраля в сети обратили внимание на фото бронированного бульдозера, который заметили в ходе боевых действий под Дамаском. Бульдозер должен был расчистить дорогу для танков Т-72М1 при наступлении сирийской армии. Однако, судя по снимкам, выполнить задание машине не удалось.
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