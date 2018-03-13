Войска получили первый модернизированный Ил-76МД-М

По его словам, в настоящий момент первая модернизированная строевая машина уже находится на одной из баз военно-транспортной авиации ВКС РФ.

«Устанавливается оптико-электронная визирная система, которая позволяет наблюдать за площадками десантирования и работает как в инфракрасном, так и в оптическом диапазоне», — подчеркнул Рогозин.

Кроме того, Ил-76МД-М имеет новый пилотажно-навигационный комплекс, соответствующим всем необходимым требованиям, а также правилам полетов как на зарубежных воздушных трассах, так и на российских. Также было заменено бытовое, светотехническое и десантно-транспортное оборудование, включая средства связи и обороны.