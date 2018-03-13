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Войска получили первый модернизированный Ил-76МД-М
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Минобороны РФ получило первый модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-М 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В настоящий момент первая модернизированная строевая машина уже находится на одной из баз военно-транспортной авиации ВКС РФ.
Министерству обороны России передан первый модернизированный серийный транспортный самолет Ил-76МД-М. С таким заявлением выступил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.
По его словам, в настоящий момент первая модернизированная строевая машина уже находится на одной из баз военно-транспортной авиации ВКС РФ.
«Работы по модернизации строевых Ил-76МД военно-транспортной авиации до облика Ил-76МД-М проводились по заданию Воздушно-космических сил РФ. Модернизация предполагает оснащение новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием», — рассказал Рогозин.
Кроме того, Ил-76МД-М имеет новый пилотажно-навигационный комплекс, соответствующим всем необходимым требованиям, а также правилам полетов как на зарубежных воздушных трассах, так и на российских. Также было заменено бытовое, светотехническое и десантно-транспортное оборудование, включая средства связи и обороны.
«Устанавливается оптико-электронная визирная система, которая позволяет наблюдать за площадками десантирования и работает как в инфракрасном, так и в оптическом диапазоне», — подчеркнул Рогозин.
Также известно, что при модернизации Ил-76МД-М были применены взаимозаменяемые детали с перспективным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, а также с топливозаправщиком Ил-78М-90А. Производство этих моделей проходит в Ульяновске. В результате модернизации, срок службы самолета увеличился на 15 лет.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском 20 июня состоялись испытания модернизированной версии военного транспортного самолета Ил-76МД-М.
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