Сенатор заявил об уничтожении всех запасов «Новичка»

Россия не только прекратила производство газа "Новичок", но и уничтожила все его запасы, что подтверждено международными наблюдателями Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил РИА Новости ветеран спецслужб, сенатор Игорь Морозов.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, ранее заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России.
"Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе "Новичка", но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО", — заявил Морозов.
Он напомнил, что последний килограмм боевых отравляющих веществ в России был уничтожен в сентябре прошлого года, а производство химоружия было прекращено ещё в 90е годы.
Премьер Британии заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство.
В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.