Сенатор заявил об уничтожении всех запасов «Новичка»

Россия уничтожила все запасы газа «Новичок», заявил сенатор

"Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе "Новичка", но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО", — заявил Морозов.

Он напомнил, что последний килограмм боевых отравляющих веществ в России был уничтожен в сентябре прошлого года, а производство химоружия было прекращено ещё в 90е годы.

Премьер Британии заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство.