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Роботы начнут создавать гусеницы для «Арматы»
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Роботы начнут создавать гусеницы для новейших танков «Прорыв-3» и «Армата» 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В Сибири открылась уникальная сборочная линия, которая увеличит объем производства гусеничных лент в четыре раза.
На Омском заводе транспортного машиностроения запущена уникальная роботизированная сборочная линия по производству гусеничных лент для всех типов имеющейся и перспективной бронетехники, сообщили в Ростехе.
В частности, речь идет о гусеницах новейших российских танков Т-90МС «Прорыв-3», Т-14 «Армата», машины поддержки танков БМПТ «Терминатор» и самоходной гаубицы «Коалиция-СВ». Всего на Омсктрансмаше освоено производство 21 наименования гусеничных лент.
«Раньше гусеницы собирали вручную с помощью кувалд и пневмоинструмента. Такая сборка обеспечивала выпуск до пяти лент в сутки. При этом 40 процентов времени приходилось на "технические" перерывы», — пояснили на Уралвагонзаводе.
Автоматизация позволит увеличить объем производства почти в четыре раза, при этом ручной труд исключится полностью.
«В начале сборочной линии установлены специальные кассеты с отдельными элементами гусениц, которые подаются на конвейер. По нему детали движутся через строй роботов, которые шаг за шагом добавляют к ленте отдельные детали: к траку — палец, затем скобу и гребень. В итоге на выходе получаются уже готовые гусеничные ленты», — рассказали на УВЗ.
После сборки гусеницы проверяет на прочность инновационная установка с дистанционным управлением.
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