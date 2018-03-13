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В Омске открылось производство гусениц для бронетехники
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В Омске открылось роботизированное производство гусениц для бронетехники 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: Fotolia / Arkady Chubykin
Первый в России роботизированный конвейер по сборке гусениц для различных видов бронетехники, в том числе современных танков Т-90 и новейших Т-14 "Армата", запущен на предприятии "Омсктрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод"), сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Ростех запустил первый в России роботизированный конвейер по сборке гусениц для бронетехники. Это единственное предприятие в стране, которое производит все основные типы гусеничных лент. На данный момент на Омсктрансмаше освоено производство 21 наименования гусеничных лент для различных видов военной техники", — говорится в сообщении.
Как пояснили в "Ростехе", сборка гусеничных лент на данном конвейере полностью исключает ручной труд. Операторы лишь осуществляют контроль за точной и бесперебойной работой систем, всю механическую работу в которых делают роботы.
В настоящее время на "Омсктрансмаше" делают гусеницы для танков Т-90, "Армата", боевых машин поддержки пехоты "Терминатор", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, зенитных ракетных комплексов С-300В и другой военной техники.
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