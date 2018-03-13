США угрожают Сирии

Новый проект резолюции

"В последние две недели российский и сирийский режим были очень заняты наклеиванием ярлыков "террористическая группа" на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте", — отметила американский дипломат.

Хейли также рассказала об американском проекте резолюции по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты. Она выразила мнение, что документ не позволит России и Сирии наносить избирательные удары по тем группировкам, которых им, по ее словам, выгодно считать террористическими.