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У Пентагона нашли «смертельную проблему»
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У Пентагона нашли «смертельную проблему» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Rodi Said / Reuters
Атака роя недорогих летательных беспилотников противника на позиции американских военных является «смертельной проблемой, требующей дорогостоящего решения», полагает The National Interest.
Издание отмечает, что США в настоящее время вкладывают значительные средства в технологии ликвидации таких дронов. В качестве перспективных средств рассматриваются, например, лазерное оружие и радиоэлектронное воздействие.
The National Interest напоминает, что первым примером использования роя дронов в военных действиях стало нападение на российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии.
В настоящее время США разместили лазерную пушку на борту десантного транспорт-дока ВМС США USS Ponce, пишет издание. Менее мощное аналогичное оружие допускает установку на бронемашину Stryker. Также американскими военными испытывается портативное средство радиолокационной борьбы Dronebuster. В Сирии, отмечает издание, использовался EC-130H Compass Call — переоборудованный для радиолокационной атаки военно-транспортный самолет C-130 Hercules.
В проекте бюджета Пентагона на 2019 финансовый год предусмотрено выделение 188,3 миллионов долларов на предотвращение угрозы со стороны летательных дронов противника.
В ночь на 6 января 2018 года авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, где дислоцируются российские военные, атаковали 13 беспилотников. Минобороны России заявило, что семь дронов удалось уничтожить ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», остальные летательные аппараты обезврежены радиоэлектронными методами.
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