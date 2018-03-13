Армия США столкнулась со смертельной проблемой

В бюджетной заявке Пентагона на 2019 год предусмотрено 188,3 миллиона долларов на разработку защиты от беспилотников — она станет частью пятилетней программы аналогичной направленности стоимостью $ 322,2 млн Результатом должна стать разработка технологии эффективного противодействия дронам, вооруженным самодельными бомбами и гранатами от РПГ.

— Это смертельная проблема — в Ираке от импровизированного оружия погибло свыше десятка американских солдат, более 50 получили ранения, — пишет военный обозреватель The National Interest Евгений Чоу.

Сирии для борьбы с беспилотниками использовали самолет радиоэлектронного подавления EC-130H Compass Call — его мощные антенны успешно глушили каналы радиоуправления дронами. Но это напоминает войну танка с мышами. К тому же, потеряв связь с оператором, более-менее продвинутый беспилотник не упадет и не взорвется, как того хотелось бы американским военным, а поднимется повыше в поисках сигнала или вернется на базу. А если беспилотники запустят в нескольких, отдаленных друг от друга местах, а самолет РЭБ под рукой окажется один?

Другой придуманный армией США способ — боевые лазеры. В презентациях эти машины снайперскими ударами выжигают у дронов платы управления и квадрокоптеры падают бальзамом на души разработчиков. Противодроновый лазер установлен на десантном транспорте Ponce, проходит испытания компактная версия для броневика Stryker — в 2017 году она сбила 12 летавших вокруг нее дронов. Но лазерам нужно много энергии и скорострельность один выстрел в месяц военных не устраивает.

В США создан прототип беспилотника для ловли беспилотников — машина набрасывает на вражеского собрата сеть и опускает его на землю на парашюте. Есть противодроновое ружья с тяжелым рюкзаком-аккумулятором и плохой избирательностью. Проще говоря, ружье сбивает все беспилотники, попавшие в зону действия — в том числе свои.

А самое главное, все перечисленные чудеса техники существуют пока в виде опытных образцов, далеких от серийного производства, в то время как эффективная защита от дронов нужна армии сейчас. Атака вооруженных беспилотников на авиабазу Хмеймим показала, что террористы вполне освоили это оружие — собранное, кстати, из западных комплектующих.

Российская армия имеет на вооружении системы ПВО ближнего радиуса действия "Панцирь", которая в той же Сирии регулярно сбивают запущенные боевиками дроны, не тратя при этом дорогих ракет — спаренный 30-мм автомат вполне справляется. У США такой техники нет, поэтому своим солдатам на Ближнем Востоке командование может помочь только советом.

В разработанной в 2017 году методичке по борьбе с беспилотниками военным советуют не рассчитывать на прикрытие со стороны систем ПВО и РЭБ, а почаще использовать бинокль и прибор ночного видения. Любой замеченный дрон рекомендовано расценивать как угрозу. Единственное, о чем молчат авторы наставления — что делать с обнаруженным дроном дальше.