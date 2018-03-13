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Чавушоглу напомнил США, кому принадлежит Инджирлик
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Чавушоглу напомнил США, что Инджирлик является авиабазой Турции 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Москву напомнил США, что Инджирлик является в первую очередь турецкой, а не натовской авиабазой, и присутствие там американцев зависит от воли народа Турции.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила о прекращении американских боевых операций с авиабазы "Инджирлик" в Турции, что, по версии издания, связано с напряженностью в отношениях Анкары и Вашингтона. По словам источника издания в военном командовании США, американские войска могут окончательно покинуть турецкую военную базу.
"Инджирлик — это наша база, это не натовская база", — сказал Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО.
"Интересно, что в последнее время США поставляют оружие группировке YPG (силы самообороны курдов). Также США не выдают Турции Фетхуллаха Гюлена и его сторонников. Мы открыто говорили американским коллегам, что если вы их не выдадите нам, то народ требует, чтобы мы закрыли вашу базу", — добавил глава МИД Турции.
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