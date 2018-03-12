Натовский AWACS провел разведку у границ России

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS совершил многочасовой разведывательный полет у границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, следует из мониторинговых данных западных авиаресурсов.

Самолет командования НАТО с бортовым номером LX-N90442 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, после 14.30 мск подлетел к южным границам Калининградской области , в течение длительного времени курсируя вдоль них, находясь в небе над Польшей , передает «Интерфакс»

После этого самолет НАТО через Сувалкский коридор (территория Польши между Калининградской областью и Белоруссией ) перелетел в воздушное пространство Эстонии . Так он летал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.