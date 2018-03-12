Натовский AWACS провел разведку у границ России 

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS совершил многочасовой разведывательный полет у границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, следует из мониторинговых данных западных авиаресурсов.
Самолет командования НАТО с бортовым номером LX-N90442 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, после 14.30 мск подлетел к южным границам Калининградской области, в течение длительного времени курсируя вдоль них, находясь в небе над Польшей, передает «Интерфакс».
После этого самолет НАТО через Сувалкский коридор (территория Польши между Калининградской областью и Белоруссией) перелетел в воздушное пространство Эстонии. Так он летал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.
Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотник и противолодочный самолет США совершили полеты у побережья России на Черном море. При этом, по данным Мирнобороны России за неделю разведку у границ России вели 19 летательных аппаратов. Самолеты Минобороны шесть раз вылетали на перехват.