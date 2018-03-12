Россию обвинили в нарушении границы Эстонии

Транспортный самолет Ил-76, принадлежащий Минобороны России , нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщила Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) со ссылкой на пресс-службу генштаба Сил обороны Эстонии.

По данным генштаба, российский самолет нарушил границу Эстонии в районе острова Вайндло и пробыл в воздушном пространстве страны почти минуту.

Ил-76 не имел радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии. При этом транспондер самолета был включен.

После инцидента МИД Эстонии вызвал российского посла и вручил ему ноту.

В Минобороны России заявление эстонских военных о нарушении воздушного пространства опровергли, заявив, что полет Ил-76 проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля».