Началось учение с подразделениями Таманской дивизии

В первую очередь будут отработаны задачи боевого управления в звене дивизия-полк-батальон с применением современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференц-связи, спутниковых станций связи в условиях динамично меняющейся обстановки.
На одном из полигонов Западного военного округа, расположенном в Подмосковье, началось командно-штабное учение (КШУ) с мотострелковым полком Таманской дивизии.
По замыслу учения подразделения полка были приведены в высшие степени боевой готовности и совершили многокилометровый марш в заданный район, где развернули полевые пункты управления.
В полевых условиях будут отработаны задачи боевого управления в звене дивизия-полк-батальон с применением современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференц-связи, спутниковых станций связи в условиях динамично меняющейся оперативной и тактической обстановки.
В ходе учения будут оценены боевая выучка личного состава, слаженность действий военнослужащих и умение командиров управлять подчиненными на поле боя.
Корме того, в рамках КШУ военнослужащие выполнят задачи в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы, оружия массового поражения, а также при отражении нападения диверсионно-разведывательных групп.