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Началось учение с подразделениями Таманской дивизии
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В Подмосковье началось учение с подразделениями Таманской дивизии ЗВО 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В первую очередь будут отработаны задачи боевого управления в звене дивизия-полк-батальон с применением современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференц-связи, спутниковых станций связи в условиях динамично меняющейся обстановки.
На одном из полигонов Западного военного округа, расположенном в Подмосковье, началось командно-штабное учение (КШУ) с мотострелковым полком Таманской дивизии.
По замыслу учения подразделения полка были приведены в высшие степени боевой готовности и совершили многокилометровый марш в заданный район, где развернули полевые пункты управления.
В полевых условиях будут отработаны задачи боевого управления в звене дивизия-полк-батальон с применением современных цифровых радиорелейных станций, мобильных комплексов видеоконференц-связи, спутниковых станций связи в условиях динамично меняющейся оперативной и тактической обстановки.
В ходе учения будут оценены боевая выучка личного состава, слаженность действий военнослужащих и умение командиров управлять подчиненными на поле боя.
Корме того, в рамках КШУ военнослужащие выполнят задачи в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы, оружия массового поражения, а также при отражении нападения диверсионно-разведывательных групп.
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