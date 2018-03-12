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Войска САР разделили Восточную Гуту на две зоны
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Войска САР разделили Восточную Гуту на две зоны 

Вести.Ru 12 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Сирийские военные освободили населенный пункт Мдейра в Восточной Гуте и вышли к пригороду Хараста (8 километров от Дамаска) 11 марта. Такие данные сообщает агентство САНА.
Как уточняется, в ходе проведенной операции правительственные войска разделили регион, расположенный на подступах к столице, на южную и северную зоны для создания условий для безопасного выхода населения через гуманитарные коридоры Эль Вафидин и Джисрейн — Млеха.
Войска смогли соединиться с гарнизоном, который заблокировали боевики на окраине Харасты, и перекрыть линии снабжения бандформирований, обороняющихся в городе Дума (12 километров от Дамаска). Ожидается, что в ближайшее время командование вооруженных сил республики объявит об установлении полного контроля над этим пригородом, который расположен у стратегического шоссе Дамаск — Хомс.
Военные Сирии ведут боевые действия против террористов в перерывах между гуманитарными паузами, которые установлены по инициативе РФ в Восточной Гуте с 9:00 до 14:00 по местному времени (10:00 — 15:00 по времени Москвы).
По информации агентства САНА, 11 марта сотни людей вышли на демонстрации, состоявшиеся в Хамурии и Сакбе в Восточной Гуте. Они обратились к сирийской армии с призывом взять под защиту эти населенные пункты и изгнать оттуда боевиков, передает ТАСС.
В настоящее время войска САР контролируют 54 процента территории Восточной Гуты. Как заявил президент Сирии Башар Асад 4 марта, сирийская армия будет продолжать антитеррористическую операцию в Восточной Гуте, соблюдая при этом установленные гуманитарные паузы, чтобы мирные граждане могли выйти из анклава.
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