Войска САР разделили Восточную Гуту на две зоны

Сирийские военные освободили населенный пункт Мдейра в Восточной Гуте и вышли к пригороду Хараста (8 километров от Дамаска ) 11 марта. Такие данные сообщает агентство САНА

Как уточняется, в ходе проведенной операции правительственные войска разделили регион, расположенный на подступах к столице, на южную и северную зоны для создания условий для безопасного выхода населения через гуманитарные коридоры Эль Вафидин и Джисрейн — Млеха.

Войска смогли соединиться с гарнизоном, который заблокировали боевики на окраине Харасты, и перекрыть линии снабжения бандформирований, обороняющихся в городе Дума (12 километров от Дамаска). Ожидается, что в ближайшее время командование вооруженных сил республики объявит об установлении полного контроля над этим пригородом, который расположен у стратегического шоссе Дамаск — Хомс.

Военные Сирии ведут боевые действия против террористов в перерывах между гуманитарными паузами, которые установлены по инициативе РФ в Восточной Гуте с 9:00 до 14:00 по местному времени (10:00 — 15:00 по времени Москвы ).

По информации агентства САНА, 11 марта сотни людей вышли на демонстрации, состоявшиеся в Хамурии и Сакбе в Восточной Гуте. Они обратились к сирийской армии с призывом взять под защиту эти населенные пункты и изгнать оттуда боевиков, передает ТАСС