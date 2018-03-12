В Минобороны подтвердили заявления Путина о новых ракетах

«Но всё это не так. За рубежом ещё не уловили и не осознали самого главного. Послание напоминает о том, что мир сегодня сохраняется только благодаря балансу стратегических сил, в первую очередь — ракетно-ядерных», — пояснил Борисов. Борисов отметил, что после выступления российского президента появилось много различных версий — «вплоть до того, что это всё фантастика». Замминистра обороны отметил, что некоторые политики назвали появление новых ракет «очередной страницей гонки вооружений».

«Президент достаточно подробно рассказал о характеристиках и продемонстрировал соответствующими видеорядами», — сказал Борисов, отметив, что «принципиальные вопросы технического и научного плана», связанные с новым оружием, уже решены. Замглавы военного ведомства добавил, что не Россия «первой начала эту игру», а именно США «первыми испытали и применили ядерное оружие, <…> первыми выступили с претензиями на обретение господства в космосе». России, по его мнению, всего лишь «пришлось находить соответствующие ответы».

В ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года Путин продемонстрировал видео полета крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, неуязвимой для ПРО и ПВО, и сообщил об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава государства выразил надежду, что новое оружие «отрезвит любого потенциального агрессора».

Путин отмечал, что «ничего подобного ни у кого в мире пока нет». По его словам, схожее оружие может «когда-нибудь» появиться за рубежом, но за это время в России «еще что-нибудь придумают».