В Минобороны подтвердили заявления Путина о новых ракетах 

Замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов заявил, что все виды вооружения, о которых ранее рассказал президент России Владимир Путин, уже существуют и находятся в разной степени готовности. Об этом сообщает «Красная звезда».
Борисов отметил, что после выступления российского президента появилось много различных версий — «вплоть до того, что это всё фантастика». Замминистра обороны отметил, что некоторые политики назвали появление новых ракет «очередной страницей гонки вооружений».
«Но всё это не так. За рубежом ещё не уловили и не осознали самого главного. Послание напоминает о том, что мир сегодня сохраняется только благодаря балансу стратегических сил, в первую очередь — ракетно-ядерных», — пояснил Борисов.
Замглавы военного ведомства добавил, что не Россия «первой начала эту игру», а именно США «первыми испытали и применили ядерное оружие, <…> первыми выступили с претензиями на обретение господства в космосе». России, по его мнению, всего лишь «пришлось находить соответствующие ответы».
«Президент достаточно подробно рассказал о характеристиках и продемонстрировал соответствующими видеорядами», — сказал Борисов, отметив, что «принципиальные вопросы технического и научного плана», связанные с новым оружием, уже решены.
В ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года Путин продемонстрировал видео полета крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, неуязвимой для ПРО и ПВО, и сообщил об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава государства выразил надежду, что новое оружие «отрезвит любого потенциального агрессора».
Путин отмечал, что «ничего подобного ни у кого в мире пока нет». По его словам, схожее оружие может «когда-нибудь» появиться за рубежом, но за это время в России «еще что-нибудь придумают».
Позже в интервью журналистке NBC Мегин Келли российский президент рассказал, что каждое из этих вооружений систем «легко преодолевает» системы ПРО. Келли отметила, что, по мнению некоторых аналитиков, «на самом деле испытания прошли неудачно, и была показана мультипликация вместо реальных кадров». Путин в ответ заявил, что во время испытаний оружие сработало «очень хорошо»: по некоторым системам нужно провести «дополнительную работу», а некоторые уже стоят на вооружении.