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Путин рассказал о Чеченской войне
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Путин рассказал о Чеченской войне 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал о Чеченской войне и возможных потерях, если бы события развивались по "югославскому сценарию".
Путин напомнил слова Ахмата Кадырова, что Чечня может развиваться только в составе России.
"Это в значительной степени произошло в результате настроений в самой Чечне. Кадыров-старший сам пришел, его никто на веревке не тащил. Он сам просился на беседу. Он был очень искренний человек. Он был такой, знаете, мужчина настоящий, который внушал доверие", — сказал Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова.
Путин добавил, что при другом развитии событий Россию "точно толкали бы по пути югославского распада".
"А в этом случае страдания и русского, и других народов России были бы несоизмеримо большими, чем те потери, которые мы понесли в ходе тяжелых событий конца 90-х, начала 2000-х годов в борьбе с международным терроризмом на Кавказе", — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия не угрожает другим странам, однако обеспечит свою безопасность.
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