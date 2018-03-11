Путин рассказал о Чеченской войне

Президент России Владимир Путин рассказал о Чеченской войне и возможных потерях, если бы события развивались по "югославскому сценарию".

Путин напомнил слова Ахмата Кадырова , что Чечня может развиваться только в составе России.

"Это в значительной степени произошло в результате настроений в самой Чечне. Кадыров-старший сам пришел, его никто на веревке не тащил. Он сам просился на беседу. Он был очень искренний человек. Он был такой, знаете, мужчина настоящий, который внушал доверие", — сказал Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова

Путин добавил, что при другом развитии событий Россию "точно толкали бы по пути югославского распада".

"А в этом случае страдания и русского, и других народов России были бы несоизмеримо большими, чем те потери, которые мы понесли в ходе тяжелых событий конца 90-х, начала 2000-х годов в борьбе с международным терроризмом на Кавказе", — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия не угрожает другим странам, однако обеспечит свою безопасность.