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Путин рассекретил подвиг российского спецназовца
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Путин рассекретил подвиг российского спецназовца 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Денис Портнягин и Владимир Путин Фото: канал Дмитрия Смирнова в Telegram
Владимир Путин рассказал о подвиге ефрейтора Дениса Портнягина, который в неравном бою с террористами в Сирии готов был подорвать себя, чтобы не попасть в плен. Об этом президент России рассказал в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин», который выложен в YouTube в воскресенье, 11 марта.
«16 августа 2017 года он не просто отражал атаку террористов. Их было-то всего четыре или пять человек — это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой нашей авиации. Неожиданная атака боевиков, регулярная армия отошла, некоторые подразделения сирийской армии — наши остались. Приняли этот бой», — пояснил Путин.
«А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя, причем дал точные указания. Минометным огнем нашим артиллеристам удалось бандитов отсечь, потом авиация еще нанесла удар, а после этого к ним подошла еще одна группа спецоперации, и всех вывели», — добавил президент.
28 декабря 2017 года ефрейтор Сил специальных операций Денис Портнягин получил из рук президента медаль «Золотая Звезда» — знак отличия к званию Героя России. Позднее в Минобороны заявили, что он награжден за выполнение особых спецзадач. «Большего пока сказать не можем», — добавил тогда неназванный представитель ведомства.
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