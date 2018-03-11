ЛНР проведет учения разведчиков

В ЛНР пройдут учения разведчиков

"На следующей неделе особое внимание будет уделено подготовке подразделений специального назначения и разведки. Для этого на полигонах Народной милиции будет проведена отработка приёмов и методов ведения боя в условиях незнакомой местности, а также выявление и поражение подвижных целей снайперами", — сказал Марочко. Военные учения подразделений разведки Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики пройдут на следующей неделе на полигонах ЛНР, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Он уточнил, что занятия по боевой подготовке проводятся в подразделениях Народной милиции ежедневно.