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Шойгу: РФ испытала в Сирии 210 образцов оружия
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Шойгу: Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия 

ТАСС 11 марта 2018
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в новом фильме Андрея Кондрашова "Путин".
Глава военного ведомства отметил, что Сирия дала огромный опыт Вооруженным силам РФ.
"Мы посмотрели 210 образцов оружия. Проверили вместе с сирийцами на поле боя. То, что мы посмотрели, сделали свои замечания, дополнения — это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше", — сказал он.
В свою очередь, глава Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул, что на сегодняшний день многие российские вооружения лучше, чем в Евросоюзе и США.
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