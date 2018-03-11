В ВВО проверили боевую готовность подразделений антитеррора

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия , Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, на текущей неделе состоялись комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.

В ходе практической части занятий были отработаны задачи оперативного вывода техники, в частности бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун» и подразделений усиления в заданные районы, а также действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов.

Во время динамического розыгрыша личный состав групп блокирования и усиления отработал порядок действий при отражении попыток проникновения «террористов» на военные объекты.

Помимо этого, военнослужащие подразделений антитеррора отработали вопросы эвакуации условно раненых военнослужащих, проведения инженерной разведки при выдвижении в район сосредоточения, выполнили мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач, в том числе с применением специальной аппаратуры и техники.

При проведении тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов.

К участию было привлечено более 2,5 тыс. человек, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники. Подобные тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа по противодействию терроризму.