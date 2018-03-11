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В ВВО проверили боевую готовность подразделений антитеррора
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В ВВО проверили боевую готовность подразделений антитеррора 

ТК «Звезда» 11 марта 2018
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, на текущей неделе состоялись комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.
В ходе практической части занятий были отработаны задачи оперативного вывода техники, в частности бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун» и подразделений усиления в заданные районы, а также действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов.
Во время динамического розыгрыша личный состав групп блокирования и усиления отработал порядок действий при отражении попыток проникновения «террористов» на военные объекты.
Помимо этого, военнослужащие подразделений антитеррора отработали вопросы эвакуации условно раненых военнослужащих, проведения инженерной разведки при выдвижении в район сосредоточения, выполнили мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач, в том числе с применением специальной аппаратуры и техники.
При проведении тренировок для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов.
К участию было привлечено более 2,5 тыс. человек, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники. Подобные тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа по противодействию терроризму.
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