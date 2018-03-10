Ещё
Туркам срочно понадобились С-400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция объяснила покупку С-400 вместо Patriot 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны приобрели российские зенитно-ракетные комплексы С-400, потому что средства ПВО нужны были срочно, а в поставках из США в Турции не был уверены, сообщает РИА Новости, цитируя интервью политика немецкой газете Zeit.
«Они были нужны нам срочно, потому что у нас не было системы ПВО. У нас была проблема даже с покупкой простого оружия в США из-за сомнений в конгрессе. Мы должны были купить у кого-нибудь», — так министр ответил на вопрос о том, почему Турция пробрела российские комплексы противовоздушной обороны, несмотря на то, что они не интегрируются с системами противоракетной обороны НАТО.
Он также отметил, что при наличии определенных гарантий от правительства США, Турция приобретет американские противоракетные системы Patriot.
В декабре прошлого года в Анкаре Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400.
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сначала входят миротворцы, а потом зачищаем Донбасс»731
«Идиоты»: Ахеджакова об украинских властях269
Захарова заявила о неуместном поведении Слуцкого с ней209
Названа новая причина гибели группы Дятлова73
Садальский влез в скандал с Ефремовым180
Видео
00:44
Российские фигуристы оказались вне конкуренции на чемпионате мира
02:44
Зимняя Паралимпиада в Пхёнчхане открылась красочным салютом
В мире
00:21
Муравьи танцуют вокруг iPhone, когда играет стандартный рингтон
00:46
Беспилотник облетел разрушенный при взрыве газа дом в Краснодаре
00:41
Момент крушения угнанного вертолета попал на видео
Другое
02:50
Трамп победил благодаря видеоигре «русских троллей»
02:54
NBC опубликовал полную версию интервью с Путиным
03:43
Ефремов нагрубил зрителям, но виноватым себя не считает
02:01
Путин назвал плюс расследований Навального
Политика
00:58
«Россияне обязаны покинуть Крым»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение