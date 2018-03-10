Туркам срочно понадобились С-400

Турция объяснила покупку С-400 вместо Patriot

«Они были нужны нам срочно, потому что у нас не было системы ПВО. У нас была проблема даже с покупкой простого оружия в США из-за сомнений в конгрессе. Мы должны были купить у кого-нибудь», — так министр ответил на вопрос о том, почему Турция пробрела российские комплексы противовоздушной обороны, несмотря на то, что они не интегрируются с системами противоракетной обороны НАТО.

Он также отметил, что при наличии определенных гарантий от правительства США, Турция приобретет американские противоракетные системы Patriot.

В декабре прошлого года в Анкаре Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400.