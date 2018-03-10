В Крыму стартовали состязания «Щит и меч» для юнармейцев

В мероприятиях участвуют около 30 участников движения «Юнармия» из разных городов страны.

Будущие командиры съехались в Крым . В строящемся филиале парка «Патриот» стартовали итоговые военно-спортивные состязания «Щит и меч».

В мероприятиях участвуют около 30 юнармейцев из разных городов страны. Все они — воспитанники «Школы будущих командиров» Международного детского центра «Артек».