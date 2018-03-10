В Крыму стартовали состязания «Щит и меч»

В мероприятиях участвуют около 30 участников движения «Юнармия» из разных городов страны.
Будущие командиры съехались в Крым. В строящемся филиале парка «Патриот» стартовали итоговые военно-спортивные состязания «Щит и меч».
В мероприятиях участвуют около 30 юнармейцев из разных городов страны. Все они — воспитанники «Школы будущих командиров» Международного детского центра «Артек».
Детей готовят для кадрового резерва Вооруженных Сил РФ. На состязаниях юнармейцы учатся оказывать первую медицинскую помощь и защищаться от оружия массового поражения, изучают основы тактики боя, историю России и занимаются строевой подготовкой.