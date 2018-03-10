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Египет обзаведется сотнями Т-90С
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Египет обзаведется сотнями Т-90С 

Lenta.ru 1 час назад
В Египте в 2019 году должна начаться лицензионная сборка российских танков Т-90С/СК. Об этом сообщает алжирский ресурс Mena Defense.
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По его информации, старт сборки намечен на четвертый квартал, когда будут начаты поставки машинокомплектов с «Уралвагонзавода». Программа рассчитана на 2019-2026 годы.
Уточняется, что египетская сторона должна получить и собрать 400 танков. 200 из них поставят в виде обычных машинокомплектов, другие 200 — в виде комплектов, предусматривающих сварку и сборку некоторых элементов, в частности корпуса и башни.
Финансовые детали сделки не раскрываются. Военный блог bmpd обращает внимание, что о планах «Уралвагонзавода» создать предприятие по сборке танков в Египте сообщалось в отчете предприятия за 2016 год.
В этом году Россия начала поставки Т-90С/СК Ираку. Объем партии составил 73 танка. Первая часть из 36 машин была доставлена заказчику в феврале, остальные танки планируется передать до конца апреля. Также аналогичные машины приобрел Вьетнам.
Т-90С (СК — командирский вариант) представляет собой экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы ОТШУ «Штора», но вместо них установлены дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером.
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