Путин заявил о готовности РФ к диалогу с США по СНВ

Путин заявил о готовности России вести диалог с США о новом СНВ

"У нас скоро заканчивается срок действия СНВ-3. Мы готовы к продолжению этого диалога", — сказал президент в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого размещено на сайте Кремля. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия готова вести диалог с США о новом договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Также Путин отметил, что Россия согласна на сокращение либо на продолжение действующих условий, на сокращение носителей, сокращение боеголовок. Президент подчеркнул, что для страны снижение количества баллистических ракет и боеголовок не критично, потому что у России появляется оружие, которое легко преодолевает все системы ПРО.

ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого Договора истекает в 2021 году.