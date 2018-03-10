В РФ создана ракета для имитации самолётов и вертолётов

В России разработали ракету, способную имитировать самолёты и вертолёты

Зенитчики получили снаряды, которые могут самостоятельно анализировать обстановку и уклоняться от атак.

Как пишет газета «Известия» , с этого года новинка поступает в войска. Ракета способна имитировать широкий спектр целей. Анализируя сигналы РЛС, она выполняет сложные манёвры для уклонения от огня. Эксперты считают, что новый снаряд позволит научить расчёты зенитных ракетных комплексов реагировать на самые сложные ситуации воздушного боя.

Главная особенность новой ракеты — это большие скорости полёта и широкий диапазон высот.