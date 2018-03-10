Ещё
В РФ создана ракета для имитации самолётов и вертолётов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России разработали ракету, способную имитировать самолёты и вертолёты 

Говорит Москва 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Зенитчики получили снаряды, которые могут самостоятельно анализировать обстановку и уклоняться от атак.
Как пишет газета «Известия», с этого года новинка поступает в войска. Ракета способна имитировать широкий спектр целей. Анализируя сигналы РЛС, она выполняет сложные манёвры для уклонения от огня. Эксперты считают, что новый снаряд позволит научить расчёты зенитных ракетных комплексов реагировать на самые сложные ситуации воздушного боя.
Главная особенность новой ракеты — это большие скорости полёта и широкий диапазон высот.
Говорит Москва: последние новости
Генерал НАТО заявил о российских кибератаках на разведцентры США Американский разведывательный самолёт был замечен возле российских баз в Сирии Страны НАТО проведут у границ России масштабные учения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец АТО «чуть не убил» в Италии ведущего Первого канала610
Раскрыты подробности работы Скрипаля на МИ-6191
Путин рассказал, что иногда Песков «несет пургу»125
Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТО612
Стали известны подробности крушения Ан-26 в Сирии261
Видео
01:29
Путин рассказал, что иногда Песков «несет пургу»
Политика
01:00
Раскрыты подробности работы Скрипаля на МИ-6
Происшествия Другое
02:36
Дело Скрипаля привело на кладбище
Происшествия
00:33
Египет обзаведется сотнями Т-90С
Армия Оружие
03:55
Дана Борисова рассказала о страшном алкоголизме
Шоу-бизнес
01:23
Боец АТО «чуть не убил» в Италии ведущего Первого канала
В мире
00:53
МВФ нашел выход для Украины
Компании Экономика
00:21
Муравьи станцевали вокруг iPhone
Наука и техника Гаджеты
00:04
Все заложники в доме ветеранов погибли
Происшествия
01:18
Стали известны подробности крушения Ан-26 в Сирии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение