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Самолеты США провели разведку у границ России
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Самолеты США провели разведку у границ России 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: Reuters
Американский патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon 11 марта совершил полет у Черноморского побережья России. Как сообщает «Интерфакс», США направляли самолеты-разведчики к границам РФ дважды в течение суток.
По данным агентства, P-8A Poseidon с бортовым номером 169003 вечером в воскресенье вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. Самолет долго курсировал в районах Севастополя и Новороссийска.
Ранее в тот же день, 11 марта, у Черноморского побережья был замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. Он совершил многочасовой полет у побережья Крыма, а также в районе Краснодарского края.
«Интерфакс» отмечает, что до полета над Черным морем RQ-4B Global Hawk около четырех часов проводил разведку у линии разграничения в Донбассе.
Двадцать шестого февраля над Черным морем у границ России совершил полет американский разведчик EP-3E Aries II. Он курсировал вдоль южного побережья Крыма от Алупки до Керченского пролива, а также по маршруту Анапа — Новороссийск — Геленджик.
 Ещё 5 источников 
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