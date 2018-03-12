Самолеты США провели разведку у границ России 

Американский патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon 11 марта совершил полет у Черноморского побережья России. Как сообщает «Интерфакс», США направляли самолеты-разведчики к границам РФ дважды в течение суток.
По данным агентства, P-8A Poseidon с бортовым номером 169003 вечером в воскресенье вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. Самолет долго курсировал в районах Севастополя и Новороссийска.
Ранее в тот же день, 11 марта, у Черноморского побережья был замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. Он совершил многочасовой полет у побережья Крыма, а также в районе Краснодарского края.
«Интерфакс» отмечает, что до полета над Черным морем RQ-4B Global Hawk около четырех часов проводил разведку у линии разграничения в Донбассе.