«Гонка перевооружения»: Россия уже обошла НАТО в Европе

"Разведпризнаки "военной истерики" представителей США в разных регионах мира появились еще до выступления президента РФ Владимира Путина перед российскими парламентариями. О том, что "паникерская политика" будет активно эксплуатироваться, можно было судить еще когда американский президент Дональд Трамп провозгласил полное перевооружение НАТО. Не просто модернизацию армейского оружия, а масштабное переоснащение — от системы управления до отдельных подразделений. С того момента все американские представители в мире работают на панику — "Караул, Россия становится сильнее нас и грозит уничтожить". Совершенно очевидно, что нацелено все это в конечном итоге на то, чтобы заставить руководство стран-союзников провести масштабное перевооружение. Естественно, на базе американского военно-промышленного комплекса. То есть на антироссийской истерии Вашингтон "завязал" немыслимые доходы для США", — отмечает военный специалист. Заявление генерала НАТО Скапаротти о военном превосходстве РФ в Европе‍ к 2025 году — эффект речи Путина перед парламентом, а также политики США. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин

"Трамп подошел к вопросу милитаризма с присущей ему манерой бизнесмена — он намерен извлечь из нее максимальную пользу. Американские военно-промышленные корпорации получат крупные заказы от всех государств Европы, а также от Австралии, Японии, Южной Кореи и множества других стран. Для многих стран ЕС эти расходы будут катастрофическими, но влияние США столь велико, что не только Польша или Литва не откажутся от навязанных покупок, но "продавят" даже Германию с Австрией и Францией. Американцам же остается лишь как мантру повторять слова о растущей военной угрозе РФ, после чего делать союзникам "предложения, от которых невозможно отказаться". И зарабатывать огромные деньги. Идеальный вариант для Вашингтона — Россия втягивается в гонку вооружений и поток доходов от заказов военной промышленности у США постоянно нарастает. Это бизнес-модель от Трампа, и ближайшее будущее покажет, насколько она окажется успешной", — подчеркивает аналитик. Современные методы войны "Учитывая их (российскую — ред.) модернизацию, темпы, которыми она идет… мы должны поддерживать предложенную модернизацию наших сил, чтобы мы могли сохранить превосходство в тех областях, в которых мы доминируем сегодня. Если мы не сделаем этого, я думаю, что они оспорят превосходство наших военных почти по всем направлениям", — сказал Скапаротти. Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти предупредил американских конгрессменов, что к 2025 году США могут утратить доминирующее положение в военной сфере в Европе. По его словам, лидером там может стать Россия — военное превосходство ей уже через несколько лет темпы модернизации и обновления вооруженных сил. "Россия активно развивает ключевые военные технологии и представляет реальную угрозу военному доминированию США в Европе", — подчеркнул генерал.

Как известно, европейское командование НАТО в прошлом месяце запросило $6,5 млрд на финансирование направленной против России "европейской инициативы сдерживания", что на $2 млрд больше, чем было предусмотрено на эти цели в 2018 финансовом году.

Президент России Владимир Путин 1 марта во время послания Федеральному собранию почти треть доклада посвятил рассказу о новых образцах российского оружия, которое, по его словам, сделает бессмысленной американскую систему противоракетной обороны. Среди них были названы новая стратегическая баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", подводный беспилотник, способный нести ядерный заряд, лазерное оружие и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

"Повышение "оборонной мощи" Европы за счет США — лишь бизнес, ничего общего с боевым потенциалом и военными целями Вашингтона не имеющая. Если говорить о военно-техническом потенциале, то у России он уже сегодня выше, чем у НАТО в Европе. Но нужно понимать, что следующая глобальная война не будет идти по принципу Второй Мировой — тысячи танков и миллионы солдат не выйдут в масштабном противостоянии уничтожать друг друга. Ведь не зря было заявлено, что в современном мире терроризм нивелирует ядерный потенциал державы, неся ей при этом страшные угрозы.

Именно поэтому Запад пытается "размазать" военный потенциал РФ по всему периметру границ, разжигая конфликты у наших рубежей. Афганское направление уже "заряжено" и может полыхнуть в любой момент. Среднеазиатские республики наводняются экстремистами всех мастей и несут соответствующую идеологию. Украину и вовсе сделали антироссийским плацдармом — на Яворовском полигоне этой страны готовят профессиональных диверсантов.