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Развеян миф о «российской агрессии» в Прибалтике
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Military.com: генерал НАТО развеял миф о «российской агрессии» в Прибалтике 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Несмотря на напряжённые отношения между Москвой и Западом, Россия до сих пор так ни разу и не нарушила границы или воздушное пространство Прибалтийских стран, заявил глава Военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел. Более того, генерал НАТО порекомендовал не использовать выражение «российская агрессия», когда речь заходит о Латвии, Литве и Эстонии, передаёт Military.com.
Командование Североатлантического альянса до сих пор так и не стало свидетелем очевидных агрессивных действий со стороны авиации или армии Российской Федерации, заявил во время встречи с журналистами глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел. Об этом сообщает интернет-портал Military.com.
Более того, Петр Павел даже предостерёг от использования выражение «российская агрессия» в отношении таких Прибалтийских стран, как Латвия, Литва и Эстония, отмечает американский новостной сайт.
Несмотря на политическую напряженность, «никаких нарушений границ и воздушного пространства Прибалтийских государств не было», заверил председатель Военного комитета НАТО на брифинге в Вашингтоне.
«Всё, что мы зафиксировали в регионе, — это рост военного присутствия, числа учений и активности разведки, а также увеличение количества полётов дальней авиации. Я бы не назвал это «агрессией», — цитирует Military.com генерала Североатлантического альянса.
По словам Петра Павла, большинство «так называемых нарушений» были зафиксированы из-за «потери связи, а также человеческих и технических ошибок».
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