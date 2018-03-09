РФ ответила США на призыв «не бомбить жителей Сирии»

Посольство России отреагировало на призыв Науэрт прекратить «бомбить мирное население в Сирии»

Посольство России в США отреагировало на призыв представителя Госдепа Хезер Науэрт «прекратить бомбить мирное население в Сирии», который последовал в ответ на поздравительное сообщение российских дипломатов по случаю Международного женского дня. Ранее посольство России поздравило Науэрт и весь женский персонал Госдепа США с 8 Марта, в ответ на что представитель американского дипведомства призвала Россию «соблюдать международные обязательства и прекратить бомбить Сирию».

«Давайте вместе, честно выполним все резолюции СБ ООН по Сирии. Прекратите заниматься подстрекательством «ан-Нусры» * — террористы используют гражданских лиц в качестве живого щита. Давайте сделаем то, чего США не удалось достичь в Ракке и Мосуле: гуманитарные коридоры, поддержку конвоев ООН , эвакуацию гражданских лиц», — заявили в российском дипведомстве.

Там также добавили, что «Россия выполняет все свои обязательства».

Ранее Хезер Науэрт ответила на поздравление российского посольства в США с 8 Марта призывом «прекратить бомбить невинных женщин и детей в Сирии».

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.