Почему НАТО считает опасной поставку С-400 Турции

Военный «Триумф»: почему НАТО считает опасной поставку российских С-400 Турции

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые закупает Турция , представляют угрозу для НАТО . Об этом сообщил руководитель военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел. По его словам, ЗРК не интегрируются в систему блока и, более того, с их помощью Москва якобы может получить секретные данные о ресурсах и возможностях НАТО.

Ранее подобные опасения высказывала и заместитель генсека альянса Роуз Геттемюллер . Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти заявления проявлением двойных стандартов, напомнив о комплексах С-300 в Греции . RT узнал у экспертов, почему западный военный блок так обеспокоен сделкой по С-400 и действительно ли эти ЗРК могут «способствовать утечке данных».

Сделка России и Турции по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400 «Триумф» вызывает серьёзные опасения у НАТО, так как связана для блока с определёнными рисками. Об этом сообщил руководитель военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел. Наибольшую опасность для НАТО представляет база данных ЗРК, так как она, по мнению генерала, может «попасть в руки российских военных».

«Ценность системы заключается в её базе данных, а она должна будет заполняться на территории страны — члена НАТО по всем активам союзников, представленным в Турции», — заявил Павел в комментарии изданию Breaking Defence.

Ведь, по его словам, данные о ресурсах и их расположении на карте должны будут заноситься в базу. Осуществлять же эту операцию, скорее всего, станут российские специалисты, которых направят в Турцию для инструктажа местных военных по управлению ЗРК. Таким образом, секретная информация о военном потенциале блока вполне может попасть в руки команды из России, считает представитель НАТО.

«Представить, что эксперты НАТО будут находиться в России несколько месяцев и наполнять базу данных, так же сложно, как и то, что российские специалисты будут находиться в Турции и заполнять российскую систему данными НАТО», — добавил чешский генерал.

Помимо этого, Павел высказал мнение, что С-400 «Триумф» не смогут быть интегрированы в систему ПВО блока в силу технологических причин и поэтому станут обособленными единицами.

Эксперты отмечают, что встраивание российских ЗРК может потребовать значительных усилий со стороны альянса.

«Вообще интеграция С-400 в любую национальную военную организацию представляет определённую проблему. Ведь эта интеграция предполагает работу сразу по многим направлениям. Однако эти сложности преодолимы», — рассказал RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

По его мнению, главной причиной нежелания альянса видеть С-400 в своей системе является опасение «привязки» Турции к России.

«Там (в НАТО. — RT) уже лет 30 идёт унификация всех средств и ресурсов, и, конечно, обслуживание С-400 требует переподготовки кадров, требует запасных частей — это привязывает страну к государству-экспортёру. И вот это и есть реальная причина для недовольства НАТО. Они очень боятся, что Турция и, возможно, другие страны-члены будут ориентироваться на оборонительные российские системы», — пояснил эксперт.

Тем более, отметил он, что связи Турции с блоком — и тем более с США — всё больше слабеют из-за различных разногласий, среди которых и желание Анкары играть большую роль на Ближнем Востоке, и её недовольство Евросоюзом , который не спешит предоставлять стране членство.

«А ведь Турция обладает весьма мощным военным потенциалом. И имея собственные политические амбиции, Анкара в последнее время всё больше расходится с союзниками», — заключил Подберёзкин.

Манёвр для наказания

Ранее опасения по интеграции С-400 выражала и заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Одной из основных проблем для военного блока она назвала невозможность интеграции российских ЗРК в систему противовоздушной обороны альянса.

«Альянс считает, что наиболее высокий уровень эффективности может быть достигнут только путём взаимодействия через системы стран НАТО. С-400 не могут быть введены в них. Это следует принимать во внимание прежде, чем решаться на их приобретение», — говорила замгенсека 2 марта.

Также в Госдепартаменте США не исключили введения санкций против Турции за сделку с Россией по ЗРК. Они могут быть инициированы в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), который был подписан Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

«Мы не предсказываем введение санкций, но я буду удивлена, если санкции не будут наложены впоследствии», — заявляла официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт 15 февраля.

Между тем главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти считает, что Россия беззастенчиво пользуется разногласиями, которые возникают у Турции и альянса.

«Россия извлекает выгоду из политических споров между Турцией и союзниками по НАТО, которыми она может воспользоваться с целью подорвать доверие и единство», — отметил Скапаротти в письменном заявлении для комитета сената по делам вооружённых сил.

При этом он выразил уверенность, что Россия наравне с «Исламским государством»* ведёт «подрывную деятельность в сфере безопасности» Турции.

«Не собираемся перед вами отчитываться»

Позицию НАТО уже раскритиковал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его мнению, это явная демонстрация приверженности альянса двойным стандартам. Ведь, как отметил глава Турецкой Республики, российские комплексы, но более раннего поколения — С-300, закупила Греция, которая является таким же членом блока, как и Турция. Однако действия Афин никак не осуждались руководством НАТО.

«Пусть те, кто критикует нас за закупку С-400 для борьбы с терроризмом, посмотрят на себя. Почему они молчат из-за С-300, которые есть у Греции? А нам говорят: «Это неправильный шаг». Разве может быть такой альянс, такая солидарность? Такое может пройти, но только не с нами», — цитировали РИА Новости Эрдогана.

Политик также подчеркнул, что Анкару не следует запугивать возможными санкциями, так как она будет поступать так, как считает нужным.

«Вы также говорили, что можете ввести санкции. Мы не собираемся перед вами отчитываться. Мы без каких-либо уступок пойдём по правильному пути для достижения собственных целей», — заявлял президент.

Пример с российскими С-300 в Греции считает показательным и военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин . По его словам, эти комплексы прекрасно были встроены в системы НАТО и не вызвали никаких проблем. В связи с этим он предположил, что нынешняя реакция НАТО — выражение отношения США к тому, что Анкара предпочитает не их вооружение.

«Вся система противовоздушной обороны Греции построена на российских системах ПВО — это «Оса-АКМ», «Тор-М2», С-300. Все они прекрасно входят в систему противовоздушной обороны Североатлантического альянса. А то, что говорит Петр Павел, американцы, — просто ревность, что Турция закупает лучшую в мире систему противовоздушной обороны не у США, а у России. И они злятся по этому поводу. А на самом деле элементарно всё смыкается с системой ПВО НАТО», — сказал RT Литовкин.

Он также отметил, что опасения по поводу возможной утечки разведанных НАТО из-за того, что эксплуатация ЗРК потребует получения турецкими военными инструктажа от российских специалистов, являются беспочвенными.

«Никакие коды альянса не будут обнаружены. Даже если российские специалисты приедут в Турцию и помогут туркам овладеть системой С-400, то никаких секретных данных о НАТО они не получат… Надо уметь принимать поражение достойно. Вот этого ни НАТО, ни США не умеют. Пусть учатся», — добавил эксперт. «Возмутительная» сделка

Отметим, что Россия и Турция достигли договорённости по С-400 «Триумф» в 2017 году. Первый взнос в рамках соглашения Анкара сделала в сентябре прошлого года. Как сообщал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов , поставки ЗРК в Турцию начнутся в конце 2019 — начале 2020 года. По его словам, сумма контракта на четыре дивизиона С-400 оценивается в $2,5 млрд

В свою очередь, Анкара сообщила, что контроль за поставкой ЗРК будет осуществлять Генштаб Турции, а обслуживать системы — турецкий персонал.

Примечательно, что «Триумфы» вызывают интерес не только у Турции. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее отмечал, что Россия ведёт переговоры о поставках с рядом государств Ближневосточного и Азиатского регионов.