«Ставят девушек в обтягивающей форме напротив роты мужиков»

В Израиле разгорелся скандал по поводу службы девушек в армии обороны страны ( ЦАХАЛ ). Раввины утверждают, что служба женщин негативно отражается на мотивации религиозных юношей служить в армии. Главный раввин Цфат Шмуэль потребовал уволить начальника Генштаба ЦАХАЛа за продвижение «радикальных феминистских идей». Отслужившие в армии израильтяне рассказали «Газете.Ru» о том, как женщинам приходится в армии.

Анастасия, старший лейтенант, офицер запаса Армии обороны Израиля

Большинство девочек призывается в армию в возрасте 18-19 лет, после окончания школы. Я репатриировалась в Израиль в 18 лет и призвалась в армию в 19. Религиозные и замужние женщины освобождены от службы в армии. Мужчин призывают до 21 года (женщин — до 20). Служба мужчин — 32 месяца, женщин — 24 месяца. Если девочки призываются в боевые подразделения, они служат 32 месяца, как и мужчины.

Конечно, на данный момент не все должности открыты для женщин, но каждый год их становится все больше. Есть боевые подразделения, в которых служат мальчики и девочки (батальоны «Каракаль» или «Бардалас»), есть подразделения разведки, ВМС, ВВС (есть женщины-пилоты), в которых женщины служат наравне с мужчинами. Есть и обратная ситуация — существуют должности, которые чаще всего получают девочки, и мужчинам они также могут оказаться практически недоступными.

Из своего опыта в армии могу сказать, что если есть желание, женщина может добиться всего.

В возрасте 20 лет я приняла решение пойти на курс офицеров, который длится восемь-девять месяцев и включает в себя серьезные физические и психологические нагрузки. Этот курс проходят вместе женщины и мужчины, и у меня ни разу не было ощущения, что со мной кто-то не считался потому, что я женщина. Я совершенно так же, как и мужчина, должна была бегать, ориентироваться на местности (в пустыне) с полным обмундированием (это где-то 10 кг), я должна была уметь стрелять, иметь знания по истории страны и понимать, как работает армия.

До полной справедливости, конечно, далеко, но я не могу сказать, что женщин воспринимают как слабый пол или не дают им возможность продвинуться по службе.

Служба в армии в современном израильском обществе — это то, к чему женщины и мужчины готовы с самого маленького возраста, так как их родители, скорее всего, прошли военную службу или являются резервистами (80% армии — это солдаты запаса).

Это некий обязательный жизненный процесс, который нужно пройти, чтобы начать взрослую жизнь и поменять мировоззрение. Большинство женщин очень хочет служить, чтобы научиться чему-то новому и улучшить себя. Плюс ко всему в израильском обществе принято смотреть на твою военную историю — кем ты служил, где ты служил, на этом фоне принимаются разные решения (например, сможешь ли ты подойти на определенную работу).

Про себя я абсолютно точно могу сказать, что я за феминизм. На мой взгляд, все стереотипы о женщинах и мужчинах, на которых строится современный мир — это уже давно пройденный этап, и чтобы дойти до настоящего равноправия, мы должны поменять свое отношение к гендерным стереотипам и различиям.

Для меня армия была таким моментом, где я действительно смогла проявить себя, где ко мне не было другого отношения только потому, что женщина.

В армии я научилась понимать систему, стоять на своем и добиваться своих целей. Армия дала мне непередаваемое чувство, что ты способна сделать все и не хуже, чем коренные жители.

Является ли служба признаком равноправия? Это хороший вопрос. И да, и нет. Тот факт, что служить должны и женщины, и мужчины — это действительно равноправно, тот факт, что не все должности открыты — это не совсем справедливо (несмотря на то, что армия действительно пытается поменяться в лучшую сторону). Конечно же, в обществе есть много стереотипов, касающихся службы, но, понимая этот факт, армия старается показать вариативность службы вне зависимости от гендера (есть много роликов на ютубе, созданных армией, в которых мужчины и женщины занимают одинаковые роли или должности).

Анастасия, младший сержант Армии обороны Израиля

На самом деле только от тебя зависит, что ты будешь делать в армии, в боевое подразделение ты попадешь или в небоевое, каждый день будешь возвращаться домой или нет. Если ты не хочешь, то ты не будешь служить в боевых частях, никто тебя без твоего согласия заставить не сможет.

Сейчас девушки наравне с парнями каждый день ходят на службу, возвращаются каждый день домой, особенно не утруждая себя какими-то физическими заданиями. Офисная работа.

По поводу того, как израильские девушки относятся к армии. Это все равно, что спросить у нас, как мы относимся к школе. Все одинаково к этому относятся, потому что все знают, что они туда пойдут. Тут то же самое, все с самого-самого детства знают, что они пойдут в армию. Это не что-то ужасающее, как может казаться. Просто ты знаешь, что по окончании школы ты идешь служить. И все, в этом нет ничего такого.

Понятное дело, как бы все ни были к этому готовы, но ненавидеть армию ты просто обязан. Если ты не ноешь о том, как тебе плохо в армии, с тобой что-то не так.

Или ты вовсе не в армии. Все ее не любят, всем что-то не так. Как будто нам всем в мозг какую-то капсулу подсунули, когда мы все призывались.

Дмитрий, рядовой Армии обороны Израиля

Сейчас в израильском обществе происходит скандал, потому что религиозные раввины, которые представляют правящую правую коалицию, заявили, что женщины не должны призываться. Этот скандал затрагивает сам статус женщин, потому что было уже несколько заявлений, которые были направлены против них, это было сделано со стороны именно правой коалиции.

Еще до того, как было создано государство Израиль, женщины уже состояли в Хагане (еврейская сионистская военная подпольная организация в Палестине, существовавшая до 1948 года — «Газета.Ru») и различных партизанских движениях. Поэтому традиционно женщины служат, но раньше им были недоступны такие должности, как пилоты боевых самолетов и так далее. В боевых войсках они, конечно, были, но им были недоступны некоторые должности.

Женская служба по срокам меньше мужской, а так она не отличается. В командиры стараются ставить девушек.

Если это, например, курс молодого бойца, то стараются ставить [командиром] девушек, потому что они лучше командуют. Ну, как бы. Ставят девушек в обтягивающей форме напротив роты мужиков.

Они там неделю на базе и так далее. Мужики думают немножко о других вещах, чем бунтовать. Если поставить командовать на курс молодого бойца мужиков, то это будет всегда агрессия на агрессии. И нужно каким-то образом это дело убирать, иначе будут драки. Ну и поэтому ставятся женщины, в общем. Там сержантом ставится мужчина, а командующая — женщина.

Но самый, конечно, интересный момент, это вот этот скандал с правящей правой партией, этими раввинами, которые высказываются против службы женщин в армии. Какой-то депутат кнессета заявил, что у женщин нет проблем с домогательствами. В прошлом месяце было несколько высказываний раввинов о том, что женщина должна сидеть дома возле кастрюли. Это сейчас одна из ключевых вещей, которые в израильском обществе происходят.