«Триумф» в горле: почему НАТО опасается С-400 в Турции

И хотя С-400 не будут интегрированы с системами ПВО НАТО, Павел считает, что российские системы способны получить доступ к критически важным разведданным альянса, после чего те через обучающих турецких военных российских специалистов могут быть переданы Москве.

«Нельзя исключать каких-то ограничений со стороны Запад на поставку новых вооружений Турции. Американцы, конечно, могут заморозить передачу каких-то новых систем, но учитывая стратегическое положение Турции и ценность ее проливов, вряд ли будут сильно обострять текущую ситуацию. Полностью сворачивать сотрудничество с Анкарой из-за контракта на поставку С-400 они не будут, но продолжать оказывать давление в этом направлении продолжат», — уверен Сергей Денисенцев.

По его мнению, такое отношение обидело турков, став ключевым фактором в пользу заключения контракта с Россией. Теперь американцы с одной стороны пытаются не ухудшить свои позиции на турецком рынке, а с другой предпринимают попытки проучить Анкару.