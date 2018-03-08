«Триумф» в горле: почему НАТО опасается С-400 в Турции

Непонятно, что вообще имеет в виду представитель НАТО, говоря об опасениях альянса из-за технологических возможностей комплексов С-400. Истинные причины его беспокойства связаны с общим недовольством НАТО решением Турции заключить контракт с Россией, которую командование альянса считает своим главным геополитическим противником, отмечают военные эксперты.
НАТО опасается С-400 в Турции
Приобретение Турцией российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» вызывает серьезные опасения в НАТО, пишет издание Breaking Defence со ссылкой на слова руководителя Военного комитета альянса Петра Павела. По его мнению, основная проблема заключается в доступе к оперативной информации, включая данные о военной инфраструктуре НАТО в Турции, которую могут получить российские военные.
И хотя С-400 не будут интегрированы с системами ПВО НАТО, Павел считает, что российские системы способны получить доступ к критически важным разведданным альянса, после чего те через обучающих турецких военных российских специалистов могут быть переданы Москве.
«Непонятно, что вообще имеет в виду представитель НАТО, говоря об опасениях альянса из-за технологических возможностей комплексов С-400. Что такого нового российские специалисты могут узнать в ходе обучения своих коллег из Турции? Все, что нам нужно знать о военной инфраструктуре НАТО в регионе, мы могли изучить и без продажи С-400. Да и никаких проблем с совместимостью комплекса с ПВО НАТО тоже не должно быть.
Наши системы предыдущего поколения С-300 используются Грецией, которая также является членом НАТО. Все эти проблемы остаются надуманными и легко решаемыми. Истинные причины беспокойства военного руководства альянса связаны с общим недовольством НАТО решением Турции заключить контракт с Россией», — предполагает в беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт Центра стратегий и технологий Сергей Денисенцев.
ФБА "Экономика сегодня"
Стратегическое положение Турции
В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский отмечает, что отношения между Анкарой и Вашингтоном находятся в кризисе, одной из причин которого стал отказ американцев продавать Турции системы ПВО Patriot.
По его мнению, такое отношение обидело турков, став ключевым фактором в пользу заключения контракта с Россией. Теперь американцы с одной стороны пытаются не ухудшить свои позиции на турецком рынке, а с другой предпринимают попытки проучить Анкару.
«Нельзя исключать каких-то ограничений со стороны Запад на поставку новых вооружений Турции. Американцы, конечно, могут заморозить передачу каких-то новых систем, но учитывая стратегическое положение Турции и ценность ее проливов, вряд ли будут сильно обострять текущую ситуацию. Полностью сворачивать сотрудничество с Анкарой из-за контракта на поставку С-400 они не будут, но продолжать оказывать давление в этом направлении продолжат», — уверен Сергей Денисенцев.