Будет вам сюрприз. В России ответили на критику «Арматы»

«В „Сармат“ и „Кинжал“ тоже не верили, и — сюрприз!»: в России предупредили танкистов из США, раскритиковавших танк «Армата»

Американские танкисты назвали новейший российский танк Т-14 "Армата" "желанием русских повыделываться". В России ответили военным из США.

О новом основном боевом танке армии России Т-14 на платформе "Армата" высказались танкисты из США, которые используют танк "Абрамс" (M1 Abrams). В интервью порталу Business Insider американские военные назвали "Армату" "достойной платформой" для современных боевых машин, но пренебрежительно отозвались о ключевых достоинствах российского танка. Отдельную порцию критики американцы посвятили таким решениям, как необитаемая башня (это сделано с целью обеспечения дополнительной безопасности экипажа) и инновационная система автоматического заряжания, обеспечивающая Т-14 скорострельность — по мнению экипажа "Абрамса", эти решения "не кажутся практичными".

Один из опрошенных BI специалистов признался, что ожидал от российских разработчиков "чего-то вроде АК" (автомата Калашникова), который "можно бросить в грязь, и он будет продолжать стрелять". "Мне кажется, что в случае с Т-14 они (русские) отвлеклись и попытались повыделываться", — признался американский танкист.

Экипаж "Абрамса" прокомментировал главные "фишки" российского танка Т-14 wikipedia.org / U. S. Air Force

Россиянам критика военных из США в адрес танка "Армата" напомнила заявления американцев о других образцах передового оружия РФ, в частности межконтинентальной баллистической ракете (МБР) пятого поколения "Сармат" и гиперзвуковом ракетном комплексе "Кинжал". Вопреки ожиданиям Пентагона , эти виды оружия были созданы, успешно испытаны, и уже принимаются на вооружение, о чем заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта. По этой причине в РФ не исключают, что "Армату" ждет такое же будущее.

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Отметим, принципиальным отличием "Арматы" от "Абрамса" является совершенно новая платформа, лежащая в основе российского танка — американцы же почти 40 лет занимаются модернизацией одной и той же модели. Подобная ситуация, по мнению военных аналитиков и профильных СМИ, привела к тому, что такие страны, как РФ, разработали эффективные средства противодействия "лучшему танку", как считается в Вашингтоне — специалисты считают, что справиться с "Абрамсом" может не только Т-14, но и модернизированный Т-90МС.